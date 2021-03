Atlético Baleares rettet einen Punkt im Aufstiegskampf

Fußball-Drittligist Atlético Baleares hat dem Spitzenreiter der Gruppe 5A der Segunda División B ein Unentschieden abgerungen. Das Team von Trainer Jordi Roger erreichte am Sonntag (28.2.) bei einem Nachholspiel in San Sebastián de los Reyes nahe Madrid ein 1:1. Der Gastgeber Sanse hätte mit einem Sieg bereits die Qualifikation für die Aufstiegsrunde perfekt machen können.

Die Partie begann aus Sicht des Teams des deutschen Eigentümers Ingo Volckmann ungünstig, denn bereits in der 7. Minute ging Sanse durch einen Treffer von Marcelo in Führung. Die Hausherren machten in den Anfangsminuten gehörig Druck. Nach einer Viertelstunde kam Atlético Baleares dann auch in die Partie, und es entwickelte sich ein gutes Duell. Auch Sanse hatte weitere Möglichkeiten, um die Partie frühzeitig zu entscheiden.

Nach dem Seitenwechsel war dann Atlético Baleares klar die spielbestimmende Mannschaft, auch wenn Sanse weiterhin gefährlich blieb und unter anderem die Latte traf. Vinicius Tanque bekam in der 66. Minute den Ausgleichstreffer wegen einer Abseitsstellung aberkannt, kurz darauf knallte auch er den Ball an die Latte. Erst kurz vor Schluss, in der 87. Minute, gelang dem Brasilianer der hochverdiente Ausgleich nach einer schönen Einzelaktion.

Atlético Baleares bleibt nach dem Unentschieden auf Rang 5. Der Abstand auf die Aufstiegsrunde beträgt sechs Zähler. Die nächste Nachholpartie steht bereits am Mittwoch (3.3.) um 12 Uhr im Estadi Balear gegen Navalcarnero an. /jk