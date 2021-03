Real Mallorca kassiert am 29. Spieltag die erste Auswärtspleite

Irgendwann musste es passieren: Fußball-Zweitligist Real Mallorca hat am 29. Spieltag der Segunda División seine erste Auswärtsniederlage kassiert. 0:2 hieß es am Ende aus Sicht der Gäste im Stadion El Molinón bei Sporting Gijón in Asturien. Dennoch bleiben die Mallorquiner weiterhin Tabellenführer und haben weiterhin beste Chancen auf den direkten Wiederaufstieg in die Primera División.

Dass die Aufgabe in Nordspanien nicht einfach werden würde, war klar, denn Sporting Gijón ist in dieser Saison bisher daheim ungeschlagen. Und so präsentierte sich das Team auch. Von Beginn an hatte Gijón die klarere Spielanlage und drückte auf den Führungstreffer. Der kam dann in Form eines Elfmeters. Per Videobeweis wurde ein Schubser im Strafraum von Antonio Sánchez festgestellt. Uros Djurdjevic verwandelte souverän. Auch nach dem Rückstand machte Real Mallorca zunächst nicht mehr Druck.

In der zweiten Halbzeit kamen die Gäste dann besser ins Spiel, blieben vor dem Tor der Asturier aber ungefährlich. Die Hausherren hatten ebenso keine klaren Chancen. Es fehlte der unbedingte Drang nach vorne, Bälle im Strafraum kamen kaum an. So kassierten die Mallorquiner dann fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit noch das 0:2. Torschütze war erneut Djurdjevic, der einen Abwehrfehler ausnutzte und Torwart Manolo Reina mit einem schönen Heber überlistete, der zu weit vor seinem Tor stand.

Nach 29 Spieltagen führt Real Mallorca die Tabelle mit fünf Zählern vor Espanyol Barcelona und Almería an, wobei Almería noch ein Spiel weniger absolviert hat. Am Samstag (20.3.) geht es um 18.15 Uhr gegen das zweite Team aus Asturien. Dann wird Oviedo zu Gast in Son Moix sein.