Atlético Baleares startet mit Sieg in die Play-offs

Mallorcas Fußball-Drittligisten konnten am Sonntag (4.4.) Siege einfahren. Atlético Baleares gewann im Estadi Balear gegen Don Benito mit 1:0. Poblense setzte sich mit 2:1 gegen Villarrubia durch.

Der Club vom deutschen Eigentümer Ingo Volckmann spielt in den Play-offs um den Verbleib in der dritten Liga. Dafür muss das Team in der zweiten Gruppenphase auf dem ersten oder zweiten Tabellenplatz landen. Nach dem Sieg ist Atlético Baleares Dritter, punktgleich mit dem Zweiten Villanovense, der am Abend jedoch noch spielt.

Poblense spielt um einen Platz in der neu eingeführten vierten Liga. Dafür muss das Team aus Sa Pobla unter die ersten Drei kommen. Die Mannschaft ist derzeit Fünfter und hat einen Punkt Rückstand. Für Poblense geht es am Sonntag (11.4.) auswärts beim Ersten Melilla weiter, Atlético Baleares muss gegen Villanovense ran. Die zweite Gruppenphase ist kurz. Es stehen nur noch fünf Spieltage an. /rp