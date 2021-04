Real Mallorca fliegt in Richtung Erstliga-Aufstieg

Man muss nicht immer schön oder gut spielen, um erfolgreich zu sein. Diese Erkenntnis macht Fußball-Zweitligist Real Mallorca zwar nicht zum ersten Mal in dieser Saison, aber im Heimspiel gegen Lugo aus Galicien war es deutlich, dass das Team von der Insel nicht gerade seinen Sahnetag erwischt hatte. Beide Tore beim 2:0-Sieg entsprangen eher dem Zufall als herausgespielten Chancen. Trotzdem blieben die drei Punkte im Stadion von Son Moix und damit der Traum von der sofortigen Rückkehr in die Primera División erscheint realistischer denn je.

Dabei hatte Real Mallorca im Duell mit den Nordwestspaniern die Weichen ganz früh auf Sieg gestellt. Bereits nach 54 gespielten Sekunden ließ Dani Rodríguez dem gegnerischen Torwart nach einem Einwurf und kollektiver Verwirrung in Lugos Abwehr mit einem Schuss aus kurzer Distanz keine Chance. Nach dem 1:0 allerdings ruhten sich die Gastgeber auf dem Vorsprung aus und ließen die Gäste weitgehend ungestört spielen, ohne dass diese klare Chancen herausgespielt hätten. Mit Ablauf der ersten Hälfte musste Torwart Manolo Reina einen Ball aus der linken Ecke fischen.

Nach Wiederanpfiff passierte zunächst ebenfalls wenig, bis Trainer García Plaza in der 60. Minute einen Dreifach-Wechsel veranlasste, um dem Spiel noch einmal neuen Schwung zu verpassen. Der zahlte sich postwendend aus. Der eben eingewechselte Mollejo nutzte in der 63. Minute nach einer erneuten Konfusion im Strafraum von Lugo die Gunst der Stunde und schob den Ball nach einer Drehung zum 2:0 in die Maschen. Bei diesem Ergebnis blieb es.

Real Mallorca hat nun acht Spieltage vor Saisonende acht Zähler Vorsprung auf den dritten Tabellenplatz, der nicht mehr zum direkten Erstliga-Aufstieg berechtigt. Dort steht Almería, das den direkten Vergleich mit Real Mallorca verloren hat, folglich also einen Punkt mehr auf dem Konto haben müsste, um den Inselclub noch zu überholen. Die kommende Partie steht am Samstag (17.4.) um 16 Uhr in Castellón an. /jk