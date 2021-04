Atlético Baleares setzt Siegesserie fort

Der Drittligist Atlético Baleares hat seine Siegesserie im Kampf um den Klassenerhalt fortgesetzt. Der Club des deutschen Präsidenten Ingo Volckmann besiegte am Sonntag (18.4.) in einem Heimspiel Mérida mit 2:1. Bei der Begegnung durften 400 Mitglieder des Fanclubs vor Ort im Estadi Balear dabei sein.

Atlético Baleares zeigte sich stark im Angriff, die Gastgeber gingen bereits in der 8. Minute in Führung, den Elfmeter verwandelte José Peris. Kurz vor der Halbzeitpause sorgte Vinicius Tanque für den zweiten Treffer. Die Gäste gaben aber zum Ende der Begegnung nochmal sichtlich Gas und verkürzten den Abstand mit einem Tor von Dani García in Minute 71. Atlético Baleares spielte die letzte Viertelstunde der Partie nervöser, konnte aber letztendlich den Sieg retten.

Als nächstes geht es am Sonntag (25.4.) gegen Don Benito.