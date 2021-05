1.200 Zuschauer feiern mit Atlético Baleares Klassenerhalt

Die 1.200 Zuschauer auf der Tribüne des Estadi Balear an der Ringautobahn von Palma de Mallorca - ja, Sie haben richtig gelesen: 1.200 Zuschauer - sprangen mit dem Schlusspfiff nahezu im Kollektiv auf: Fußball-Drittligist Atlético Baleares ist auch in der kommenden Saison drittklassig. Die Blau-Weißen setzten sich am Sonntagnachmittag (2.5.) gegen Villanovense mit 1:0 durch. In den Amateurligen in Spanien sind trotz der Corona-Pandemie Zuschauer zugelassen.

Der Klassenerhalt war in dieser Saison so schwierig wie nie zuvor, weil nur die besten Teams der unterschiedlichen dritten Ligen die Qualifikation für die neugegründete Primera División RFEF schafften. Atlético Baleares spielte zwar eine eher durchschnittliche Saison, in der Qualifikationsrunde für die neue Liga verstand das Team des deutschen Eigentümers Ingo Volckmann dann aber keinen Spaß mehr. Sechs Siege in den bisherigen sechs Partien sind eine eindrucksvolle Bilanz des Trainers Xavi Calm.

Am Sonntag gegen den Tabellennachbarn Villanovense sah es allerdings so aus, als würde diese Serie brechen. Erst in der 90. Minute erlöste der Torschütze vom Dienst, Vinicius Tanque, die Hausherren mit dem Siegtreffer. Damit kann Atlético Baleares am letzten Spieltag nicht mehr von einem der beiden ersten Plätze verdrängt werden, die für die Qualifikation zur neuen Dritten Liga nötig sind.

Liga-Konkurrent UD Poblense aus Sa Pobla kann nach einem 1:1 in Villarrubia noch die Qualifikation zur neuen vierten Liga schaffen. Das wäre zwar ein Abstieg, aber wenn es schlecht läuft, muss Poblense nach der Saison zwei Ligen runter. Die letzten fünf Teams aus der Achtergruppe steigen ab. Poblense steht drei Spieltage vor Schluss mit drei Punkten Rückstand auf den dritten Platz der Gruppe nicht hoffnungslos da. /jk