Deutscher Sieg bei der Mallorca Challenge

Nach drei Rennen ohne Podium dürfen die Deutschen bei der Mallorca Challenge doch noch feiern. André Greipel gewann die Etappe zum Abschluss am Sonntag (16.5.).

Der mittlerweile 38-jährige Rostocker setzte sich beim Trofeo Alcúdia vor Alexander Kristoff durch. Da die Challenge in vier unabhängigen Etappen ausgetragen wird, sind die anderen Ergebnisse für den Sieg egal. Bei der Etappe am Samstag von Andratx nach Pollença war der Kolumbianer Winner Anacona erfolgreich, am Freitag gewann der Spanier Jesús Herrada auf der Strecke von Lloseta nach Deià. Die erste Etappe holte sich der Südafrikaner Ryan Gibbons.

Für die Challenge war es ein besonderes Jahr, da es die 30. Ausgabe war. /rp