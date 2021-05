Fans zurück im Stadion, Mallorca (fast) zurück in der ersten Liga

Über 14 Monate lang war das Fußballstadion Son Moix für das Publikum geschlossen. Am Sonntag (16.5.) wurde die Stille gebrochen, als gut 4.000 ausgeloste Zuschauer erstmals wieder in den Rängen Platz nehmen durften. Ihr Glück wurde doppelt belohnt, denn mit dem 2:0-Sieg gegen den Gast Alcorcón ist der Wiederaufstieg in die erste Profiliga für den RCD Mallorca nun so gut wie sicher. In den noch verbleibenden drei Liga-Begegnungen reicht dem Zweitplatzierten ein einziger Punkt, um sich den Aufstiegsplatz zu sichern. Und sollte der Verfolger auf dem dritten Platz, Almería mit acht Punkten weniger, eines der kommenden Spiele nicht gewinnen, ist der Aufstieg ebenfalls sicher.

Die Tore für den RCD Mallorca schossen Abdón, kurz vor Ende der ersten Halbzeit nach einem Handelfmeter, und Salva Sevilla in der zweiten Hälfte durch eine sauber herausgespielte Chance. Insgesamt war das Spiel allerdings eher farblos.

Trotz der nur wenigen zugelassenen Zuschauer dauerte der Einlass aufgrund der Corona-Maßnahmen relativ lange. Ab 19.15 Uhr öffneten sich die Türen. Die letzten Fans betraten das Stadion gegen 20.30 Uhr, also 15 Minuten vor Anpfiff. Das Spiel war ursprünglich zu einer späteren Uhrzeit angesetzt. Um keine Ausnahme für die Ausgangssperre ab 23 Uhr beantragen zu müssen wurde der Termin vorverlegt. Im Stadion musste der Abstand eingehalten werden. Das Protokoll wurde reibungslos umgesetzt, wenn man von einigen verbotenen Umarmungen nach den Toren absieht. /tg