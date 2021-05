Hoffentlich diesmal bekleidet: Fußballer feiern Aufstieg auf Mallorca

Die Fußballsaison in der Bundesliga ist vorbei. Wie jedes Jahr kommen einige Profis traditionell zur Abschlussfahrt auf die Insel. Die Party im großen Rahmen fällt zwar aus, dennoch feiern besonders die Drittligisten derzeit den Aufstieg in die zweite Liga auf Mallorca.

Dynamo Dresden kehrt als Drittligameister in die zweithöchste Spielklasse nach einem Jahr zurück. Die "Bild" hat am Dienstag (25.5.) berichtet, dass mehrere Spieler rund um Kapitän Sebastian Mai an der Playa de Palma feiern.

Als Zweitplatzierter steigt mit Hansa Rostock ein weiterer Ostclub auf. Nach dem Aufstieg am Samstag (22.5.) kündigte Jan Löhmannsröben gegenüber "Magenta Sport" bereits die Party an. "Das Gefühl ist besser als Sex. Das gibt heute keine Flüssigdiät, sondern einen Flüssig-Marathon. Ich denke nur noch ans Feiern." Für den 30-Jährigen aus Kassel ist es gewiss nicht der erste Mallorca-Ausflug. 2017 sorgte er für Aufsehen, als er im Bierkönig auf einem Tisch stehend völlig blankzog. Ein Partygast filmte die Aktion und verbreitete das Video im Internet.

In einem Interview mit dem Portal "fussball.de" gestand er, dass er daraufhin seinen Verein den 1. FC Magdeburg verlassen musste. "Sonst aber war es keine Tragödie. Für mein Aussehen muss ich mich zumindest nicht schämen", sagte Löhmannsröben, der Mallorca als sein zweites Zuhause bezeichnete.

Weniger zu feiern haben Uwe Rösler und Gerhard Zuber. Beide konnten die Erwartungen bei ihren Zweitligaclubs nicht erfüllen und entspannen nun auf Mallorca. Sportchef Zuber dümpelte mit Hannover 96 im Tabellenmittelfeld rum und hatte keine Chance im Aufstiegskampf. Sein Posten wackelt gehörig.

Auch Rösler scheiterte mit Fortuna Düsseldorf an der Bundesligarückkehr und musste daraufhin seinen Platz räumen. Der 52-jährige Trainer gehört zu den regelmäßigen Mallorca-Besuchern.

Die freigewordene Stelle in Düsseldorf könnte Markus Anfang einnehmen, der ebenfalls auf der Insel entspannt. Der Trainer lieferte bei Darmstadt ordentliche Arbeit ab und steht bei besser betuchten Konkurrenten auf der Wunschliste. /rp