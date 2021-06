Deutsche schwimmt in Rekordzeit von Menorca nach Mallorca

Es gibt verschiedenen Möglichkeiten, um von Menorca nach Mallorca zu gelangen. Mit der Fähre oder mit dem Flugzeug zum Beispiel. Die Deutsche Nathalie Pohl hat am Mittwoch (9.6.) auf Verkehrsmittel verzichtet und ist die 40 Kilometer lange Strecke einfach geschwommen. Dabei stellte die 26-Jährige einen neuen Rekord auf.

9 Stunden und 50 Minuten brauchte die Hessin laut einer Pressemitteilung, um von Insel zu Insel zu gelangen. Damit war sie eine Stunde schneller als die bisherige Rekordhalterin. Im Vergleich zu den Männern war sie 26 Minuten langsamer als der schnellste Schwimmer. Nur von 18 Schwimmern überhaupt ist es bekannt, dass sie den Kanal durchschwommen haben.

Die Strecke zwischen Menorca und Mallorca dient Pohl als Training. Die 26-Jährige will als erste Deutsche die Ocean's Seven bezwingen. Dabei handelt es sich um sieben bekannte Meerengen, die durchschwommen werden müssen. Der Kanal zwischen den balearischen Inseln gehört aber nicht dazu.

Bereits absolviert hat die Deutsche den Ärmelkanal, die Straße von Gibraltar, die Tsugaru-Straße in Japan und den Santa Catalina Kanal bei Los Angeles. Im August will sie den Kaiwi-Kanal auf Hawaii angehen. Mit 44 Kilometern ist es die längste Strecke der sieben Meerengen. "Hier warten neben der langen Distanz unter anderem hochgiftige Quallen, Haie und extreme Wellen", heißt es in der Pressemitteilung.

Zum Abschluss der Ocean's Seven fehlen der 26-Jährigen dann noch der Nordkanal zwischen Irland und Schottland und die Cookstraße auf Neuseeland. /rp