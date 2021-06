Auch die Nummer 2 der Welt spielt bei den Mallorca Championships

So ein Starterfeld hatte sich Edwin Weindorfer wohl nicht einmal in seinen kühnsten Träumen vorgestellt. Der österreichische Veranstalter der Mallorca Championships hat für die erste Auflage des Turniers in Santa Ponça die zwei derzeit besten Spieler der Welt gewinnen können. Nach Novak Djokovic hat auch Daniil Medvedev zugesagt.

Der 25-jährige Russe ist derzeit der Zweite der Weltrangliste. Wie aus einer Pressemitteilung am Mittwoch (16.6.) hervorgeht, wird der Profi im Einzel antreten. Dort trifft er unter anderen auf Dominic Thiem, Nummer 5 der Welt, und den unberechenbaren Australier Nick Kyrgios.

Der Führende der Weltrangliste, Novak Djokovic, spielt hingegen im Doppel. Das einwöchige Turnier wird am Freitag (18.6.) mit einem Showmatch zwischen Tommy Haas und Djokovics Trainer Goran Ivanisevic eröffnet.

Das Event auf den Rasenplätzen in Santa Ponça gilt als Vorbereitung auf den Grand Slam in Wimbledon die Woche darauf. Mallorcas Volksheld Rafael Nadal hat für das Turnier abgesagt. Sollte er in Wimbledon antreten, dürfte der Mallorquiner aber zum Training in Santa Ponça vorbeischauen. /rp