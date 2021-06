Rafael Nadal verzichtet auf Wimbledon und Olympia

Rafael Nadal hat seine Teilnahme an Wimbledon und den Olympischen Spielen am Donnerstag (17.6.) abgesagt. Er wolle seine sportliche Zukunft nicht gefährden, begründete Mallorcas Volksheld seine Entscheidung.

Nach dem überraschenden Halbfinalaus gegen Djokovic bei den French Open hatte der Mallorquiner schon offengelassen, ob er den englischen Rasenklassiker spielen wird. Seine Teilnahme an den Mallorca Championships sagte der geknickte 35-Jährige schon damals ab.

"Dass es nur zwei Wochen zwischen den French Open und Wimbledon sind, hilft mir nicht, um mich von den Strapazen erholen zu können", schreibt Nadal in den sozialen Netzwerken. "Die Entscheidung war nicht leicht, aber ich treffe sie, um meine Karriere verlängern zu können."

Der Sandplatzkönig hat sich auf Rasen nie sonderlich wohl gefühlt. Seinen oft verletzten Knie dürfte die Pause guttun. Wimbledon startet nach den Mallorca Championships am 28. Juni. Wahrscheinlich wird Nadal nun da er Zeit hat hin und wieder beim Turnier in Santa Ponça zuschauen. Immerhin spielt dort seine Konkurrenz, der Weltranglistenerste Novak Djokovic, der Zweite Daniil Medvedev und der Fünfte Dominic Thiem. Nadal steht derzeit auf dem dritten Platz des Rankings.

Die Olympischen Spiele starten am 23. Juli. Warum Nadal in Tokio nicht antritt, hat er offengelassen. Vielleicht haben die Spiele einfach keinen großen Reiz mehr für ihn. "Ich hatte das Glück, bei drei Olympiaden dabei gewesen zu sein und war auch schon Fahnenträger", schreibt der Mallorquiner. 2008 holte er Gold in Peking.

Das große Ziel für den Rest seiner Karriere dürfte der 21. Grand Slam-Titel sein. Damit würde er seinen Freund Roger Federer, mit dem er gemeinsam die Kategorie anführt, überholen. Ein Auge muss er dabei auf Djokovic haben. Der Serbe, der sich in dieser Saison in bester Verfassung präsentiert, steht bei 19 Trophäen. /rp