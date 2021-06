Klopp und Götze beim Auftakt der Mallorca Championships

Es war das erste gesellschaftliche Großereignis nach 15 Monaten Pandemie: Zu der Eröffnung der Mallorca Championships in Santa Ponça kam am Freitagabend (18.6.) nicht nur Tennis-, sondern auch Fußball-Prominenz zusammen. Der Veranstalter Edwin Weindorfer und der Turnierleiter Toni Nadal begrüßten neben dem Tennis-Weltranglistenersten Novak Djokovic, der in Paris gerade Rafael Nadal geschlagen hatte, auch Liverpool-Trainer Jürgen Klopp und den ehemaligen deutschen Fußballnationalspieler Mario Götze.

Die überaus unterhaltsamen Showmatches zur Eröffnung spielten im Einzel die Veteranen Tommy Haas und Goran Ivanisevic sowie im Doppel Novak Djokovic und sein Bruder Marko gegen Tommy Haas und Feliciano López. Die Mallorca Championships werden auf Rasen aufgetragen, etliche der Spieler, die am Samstag in das erstmals ausgetragene ATP-Turnier starteten, bereiten damit ihre Teilnahme in Wimbledon vor.

Zeitgleich zum Turnier, das noch bis zum kommenden Samstag (26.6.) dauert, eröffnete in Santa Ponça auch offiziell der Mallorca Country Club, dessen Angebot noch weiter ausgebaut werden soll. Zu den etwa 200 geladenen Gästen, die vor und nach den Showmatches auf Turnier und Club anstießen, gehörten Vertreter der mallorquinischen Gesellschaft und der internationalen Community auf der Insel. Mario Götze, der mit seiner Frau Ann-Kathrin sowie Söhnchen Rome erschien, macht ebenso wie Fußballtrainer Jürgen Klopp derzeit Urlaub auf der Insel. /ck