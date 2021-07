Real Mallorca steht verschiedenen Medienberichten zufolge vor der Verpflichtung von Pablo Maffeo. Der Rechtsverteidiger vom VfB Stuttgart soll für die Mission Klassenerhalt auf Leihbasis kommen. Offenbar sichern sich die Mallorquiner auch eine Kaufoption.

Mit 16 Jahren ist der Katalane von seinem Heimatclub Espanyol Barcelona in die Jugendakademie von Manchester City gewechselt. Die ersten Schritte im Profifußball absolvierte der Rechtsverteidiger für Girona. Der spanische Zweitligist gehört zur selben Unternehmensgruppe wie der englische Spitzenclub. Mit Girona stieg Maffeo in die erste Liga auf und machte auf sich aufmerksam.

Im Sommer 2018 überwies der VfB Stuttgart 9 Millionen Euro nach Manchester und stattete Maffeo mit einem langfristigen Vertrag aus. Die Deutschen dachten, sie hätten ein spanische Toptalent verpflichtet. Doch der Katalane wurde den Ansprüchen nie gerecht. Bis heute hat es Maffeo auf lediglich neun Einsätze für die Stuttgarter gebracht.

Es folgte eine mehrjährige Wanderschaft. Zuerst wurde Maffeo zurück an Girona verliehen, die wieder in der zweiten Liga gelandet waren. Mit dem Club verpasste er den Aufstieg. In der vergangenen Saison spielte Maffeo für Huesca in der Primera División, stieg aber mit dem Verein ab. In 25 Spielen schoss der Rechtsverteidiger ein Tor und legte vier weitere Treffer auf. Gerüchten zufolge waren auch renommierte Erstligisten am 23-Jährigen dran, schreckten aber vor einem Kauf zurück.

Bei Real Mallorca soll Maffeo Druck auf den bisherigen Rechtsverteidiger Joan Sastre ausüben. Es wäre die dritte Verpflichtung in diesem Sommer. Die Mallorquiner holten bereits den ablösefreien Stürmer Ángel Rodríguez und verpflichteten den zuvor ausgeliehenen Senegalesen Amath Ndiaye. In Kürze wird auch erwartet, dass der Erstligist einen neuen Torwart vorstellt. Die Mallorquiner wollen den Slowenen Dominik Greif holen, der bereits im vergangenen Winter zu Vertragsgesprächen in Palma de Mallorca weilte. Damals konnte Real Mallorca seinen bisherigen Club Slovan Bratislava aber nicht von einem Transfer überzeugen.