Atlético Baleares stellt ein schlagkräftiges Team für den seit Jahren angepeilten Aufstieg in die zweite Liga zusammen. Mit der Verpflichtung von Vinicius Tanque ist dem Club des deutschen Eigentümers Ingo Volckmann ein Coup gelungen.

Der Brasilianer war in der vergangenen Saison von Cartagena ausgeliehen und zeigte mit 11 Toren in 23 Spielen starke Leistungen. Der 26-Jährige fühlte sich auf Mallorca so wohl, dass er lukrativere Angebote ausgeschlagen hat. Beim Drittligisten unterschreibt Tanque einen Vertrag über zwei Jahre.

Das ist ungewöhnlich, da Atlético Baleares in der Regel von Saison zu Saison plant. Die Mallorquiner beginnen am 29. August die neue Saison mit einem Auswärtsspiel gegen Cornellá. Das erste Heimspiel folgt die Woche darauf gegen Albacete. /rp