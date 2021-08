Nach knapp zweieinhalb Jahren Coronapause kehrt das Radrennen Mallorca 312 zurück. Der Kartenverkauf für das Event am 24. Oktober startet am Dienstag (10.8., 12 Uhr). Bei den vergangenen Ausgaben waren die Startnummern schneller weg als eine Sobrasada bei einem mallorquinischen Festessen.

Im Vorjahr musste das bei Hobbyradlern so beliebte Rennen wegen der Pandemie ausfallen. In diesem Jahr wurde es vom eigentlichen Termin im April auf Oktober verschoben. Derzeit sieht es gut aus, dass das Event auch wirklich stattfinden kann. "Wie bei den vorherigen Ausgaben werden wir 8.000 Startplätze verkaufen. Anders ist nur, dass der Start in drei Gruppen geschieht", sagt Organisator Xisco Lliteras. So soll der Massenstart mit großer Menschenansammlung umgangen werden.

Wie gewohnt gibt es drei Strecken zur Auswahl: Die namensgebenden 312 Kilometer, die jedoch nicht mehr um die ganze Insel sondern über eine Runde durch die Inselmitte führen, 225 Kilometer und 167 Kilometer. Unabhängig der Strecke kostet die Startnummer 80 Euro. Sicherlich werden die Organisatoren wie bei den vorherigen Ausgaben den ein oder anderen ehemaligen Profi für eine Teilnahme an dem Rennen gewinnen, bei dem das sportliche Ergebnis zweitrangig ist.

Für die Einschreibung lohnt es sich, am Dienstag pünktlich um 12 Uhr oder schon ein paar Minuten zuvor auf die Website zu gehen. /rp