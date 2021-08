Es war das erste Spiel nach dem Wiederaufstieg von Real Mallorca in die Primera ­División: Am Samstag (14.8.) trennten sich der Inselclub im Son-Moix-Stadion in Palma von Betis Sevilla mit einem bittersüßen Unentschieden (1:1). Brian Oliván gelang in der 24. Minute der erste Treffer für Real Mallorca. Lange schaffte es die Mannschaft, in Führung zu bleiben, vor allem in der zweiten Halbzeit jedoch schwächelten die Inselkicker dann. In der 59. Minute legte Betis Sevilla nach. Juanmi köpfte aufs Tor und Real-Mallorca-Torwart Manolo Reina leitete den Ball unglücklich selbst ins Tor.

6.279 Zuschauer kamen trotz der hohen Temperaturen ins Stadion, seitens der Balearen-Regierung wären sogar 8.775 Fans zugelassen gewesen. Voraussetzung für alle war, dass sie entweder vollständig gegen Covid-19 geimpft oder bereits genesen sind, oder einen negativen PCR- oder Antigentest vorlegen konnten.

Das Spiel von Real Mallorca war das erste Event, bei dem die neue Regelung der Balearen-Regierung für Großveranstaltungen galt. Demnach muss jeder, der an einer Großveranstaltung teilnehmen will, seit Samstag (14.8.) einen Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist, oder eben einen Nachweis über eine abgeschlossene Impfung oder Genesung. /sw