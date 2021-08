Real Mallorca setzt seinen hervorragenden Saisonstart fort. Die Mallorquiner haben am Freitagabend (27.8.) das Heimspiel gegen Espanyol Barcelona mit 1:0 gewonnen. Damit ist der Erstligist weiter ungeschlagen und nimmt kurzfristig wieder die Tabellenführung ein.

Gegen einen sehr defensiv eingestellten Gegner, der von Ex-RCD-Trainer Vicente Moreno betreut wird, spielten von Anfang an fast nur die Hausherren. Fer Niño, der die einzige Spitze darstellte, scheiterte früh mit einem Schuss, bei dem er noch gestört wurde.

Ein Rückpass der Katalanen, die in den ersten beiden Spielen weder ein Tor schossen noch kassierten, rollte nur knapp am Kasten vorbei.

Espanyol, das als Zweitligameister gemeinsam mit Real Mallorca aufgestiegen war, wollte im Umschaltspiel zu Chancen kommen. Das gelang nur selten. In einer Szene sorgte ein Fernschuss für Gefahr, den RCD-Keeper Reina nur nach vorne klatschen lassen konnte. Der Nachschuss rauschte in den Nachthimmel.

Die Mallorquiner drängten den Gegner immer weiter in die eigene Hälfte. Nach einem Seitenwechsel, den Lothar Matthäus besser nicht hätte spielen können, segelte eine Flanke in den Strafraum. Diese flipperte Dani Rodríguez vor die Füße, der einschoss.

Das Tor tat dem Spiel nicht sonderlich gut, denn das Niveau sank spürbar. Auch nach der Pause waren Chancen Mangelware. Espanyol Barcelona scheiterte mit einer ähnlichen Chance, die Real Mallorca zum Tor genutzt hat. Es sollte der letzte nennenswerte Angriff der Katalanen gewesen sein. Real Mallorca vergab weitere Chancen, wenngleich diese nicht sonderlich gut waren. In den letzten Minuten war Stürmer Amath frei durch, wurde jedoch vom Verteidiger umgerissen. Sergi Gomez sah zurecht dafür die rote Karte und beendete jegliche Hoffnungen seines Teams auf den Ausgleich.

Je nach den Ergebnissen der Konkurrenz dürfte Real Mallorca wohl noch von der Tabellenspitze an diesem Wochenende verdrängt werden. Sieben Punkte aus drei Spielen sind dennoch ein mehr als respektabler Start. Nun steht erstmal die Länderspielpause an. Weiter geht es am 12. September auswärts gegen Athletic Bilbao./rp