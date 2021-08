Schalke 04-Angreifer Matthew Hoppe läuft ab sofort für Real Mallorca auf. Nachdem die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" bereits am Montag (30.8.) vom Interesse am US-Amerikaner berichtet hatte, ist der Wechsel laut dem in der Regel gut informierten Blog "futboldesdemallorca.com" perfekt. Nach Pablo Maffeo ist es der zweite Neuzugang aus der Bundesliga.

Dem Bericht zufolge ist der Stürmer bereits auf der Insel und absolviert gerade den obligatorischen medizinischen Check. Laut dem Blog kommt Hoppe entweder per Leihe mit Kaufoption, oder die Mallorquiner verpflichten den Angreifer fest.

Der 20-Jährige war einer der wenigen Lichtblicke in der vergangenen Saison für Schalke, die mit dem Abstieg endete. Hoppe traf in 22 Spielen sechs Mal. Auf Mallorca bekommt er reichlich Konkurrenz. Der Erstligist spielt unter Luis García Plaza in der Regel nur mit einer Spitze. Die Position hat zuletzt der ausgeliehene Fer Niño begleitet. Für den Angriff sind zudem der Mallorquiner Abdón Prats und der derzeit verletzte Ángel Rodríguez vorgesehen.

Bereits am Montag hatte Real Mallorca mit einem spektakulären Transfer auf sich aufmerksam gemacht. Die Mallorquiner holten ablösefrei den Südkoreaner Kang-in Lee. Der 20-Jährige, mit einem geschätzten Marktwert in Höhe von 10 Millionen Euro, löste zuvor seinen Vertrag beim FC Valencia auf und unterschrieb auf der Insel für vier Jahre. Lee zählt zu den größten Talenten weltweit, und der Transfer dürfte Real Mallorca für Sponsoren in Südkorea interessant machen.

Auf der anderen Seite dürfte es in den kommenden Stunden noch zu Abgängen kommen. EM-Fahrer Aleksandar Trajkovski wechselt wohl leihweise zum dänischen Club Aalborg. Die Leihe von Víctor Mollejo wird wohl abgebrochen. Der Flügelspieler soll sich einem spanischen Zweitligisten anschließen.

Sportlich hat Real Mallorca einen starken Saisonstart hingelegt. Nach drei Spielen haben die Mallorquiner sieben Punkte auf dem Konto. Weiter geht es nach der Länderspielpause am Samstag (11.9.) auswärts gegen Athletic Bilbao. /rp