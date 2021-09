Real Mallorca hat beim Auswärtsspiel am Samstagabend (11.9.) 0:2 gegen Athletic Bilbao verloren. Es ist die erste Niederlage der Inselkicker in der aktuellen Saison. Bereits in der ersten Halbzeit wäre es beinahe zu einem Kopfballtreffer durch Inigo Martinez von Athletic Bilbao gekommen.

❌ El lamento de @InigoMartinez tras no transformar el primero del partido



🤩 ¡Vive la segunda parte en GOL!



🦁 ATH 0-0 MLL 👺



🎁 Puedes ver el partido en nuestro Twitch:

👉🏽 https://t.co/1Qy6SQbVmu



📺 #LaLigaEnGol pic.twitter.com/unpIpOsTe9 — GOL ⚽ (@Gol) 11 de septiembre de 2021

In der zweiten Halbzeit konnte Athletic Bilbao das Spiel dann innerhalb weniger Minuten eindeutig für sich entscheiden. Torschützen waren zunächst in der 68. Minute Dani Vivian, Iñaki Williams legte in der 74. Minute nach.

Das nächste Spiel für den Insel-Club, der derzeit auf Platz sieben in der Tabelle steht, ist am kommenden Sonntag (19.9.) gegen den FC Villarreal. /sw