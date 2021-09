Real Mallorca hat sich am Sonntag (19.9) mit einem torlosen Unentschieden vom FC Villarreal getrennt. Das gelbe U-Boot, wie das Team auch genannt wird, gilt als Erzfeind von Real Mallorca. Die Missgunst geht auf das Jahr 2010 zurück, als Villarreal die Behörden auf den Schuldenstand von Real Mallorca aufmerksam machte. Das hatte zur Folge, dass die Mallorquiner trotz sportlicher Qualifikation nicht im internationalen Wettbewerb spielen durften.

Villarreal, amtierender Europa League-Sieger, legte stark los und drängte die Mallorquiner in die eigene Hälfte. Schon nach wenigen Minuten hätte es im Kasten von Real Mallorca klingeln müssen, doch der Inselclub schaffte es immer wieder, ein Bein zwischen die Abschlüsse der Gäste aus kurzer Distanz zu stellen.

Dennoch stand die Abwehr der Mallorquiner, die wegen zahlreicher Verletzungen stark geschwächt war, anfangs unsicher. So fehlen derzeit drei Innenverteidiger und Linksverteidiger Olivan muss im Zentrum aushelfen.

Erst nach einer Viertelstunde konnte sich Real Mallorca befreien und kam nach einer Standardsituation zu einer Großchance. Salva Sevilla flankte den Ball in den Strafraum. Fer Niño, der von Villarreal ausgeliehen ist, nahm den Ball an, statt direkt abzuschließen. So konnte die Abwehr in höchster Not klären.

Danach spielte sich das Geschehen lange Zeit im Mittelfeld ab, ohne dass es zu Chancen kam. Viele Fouls störten den Spielfluss. Die Abwehr von Real Mallorca musste den nächsten Rückschlag hinnehmen, als der Ex-Stuttgarter Pablo Maffeo verletzt ausgewechselt werden musste. Kurz vor der Halbzeit kam Real Mallorca nach einer schönen Kombination über Amath und Take Kubo zu einem Abschluss. Dani Rodríguez zielte von der Strafraumgrenze jedoch zu hoch. Torlos ging es in die Pause.

In der zweiten Hälfte ging es ähnlich ruppig mit vielen Unterbrechungen weiter. Chancen blieben Mangelware. Nur einmal musste RCD-Torwart Manolo Reina einen Schuss entschärfen. Nach einer Stunde durfte der Ex-Schalker Matthew Hoppe sein Debüt für die Mallorquiner feiern. In der Schlussphase traf der US-Amerikaner, stand zuvor jedoch im Abseits. Das läutete eine Drangphase der Mallorquiner ein, die nun sich Abschlussmöglichkeiten erspielten. Kurz vor Schluss spielte auch nochmal VIllarreal nach vorne. Ein Tor sollte an diesem Tag aber nicht gelingen.

Real Mallorca steht mit acht Punkten auf dem siebten Platz. Es steht eine englische Woche an. Bereits am Mittwoch (22.9., 21 Uhr) geht es für Real Mallorca auswärts bei Real Madrid weiter.

Atlético Baleares holt einen Punkt

Ähnlich lief es am Samstag (18.9.) bei Atlético Baleares in der dritten Liga. Der Club vom deutschen Präsidenten Ingo Volckmann konnte einen Punkt holen und bleibt in dieser Saison ungeschlagen. Gegen Andorra, dem Club von Gerard Piqué gab es auswärts ein 2:2-Unentschieden. Dioni und Vinícius Tanque trafen für den Arbeiterclub, der in der Tabelle nun den zweiten Platz hinter Villarreal B einnimmt. Weiter geht es am Sonntag (26.9.) im Estadi Balear um 12 Uhr gegen die zweite Mannschaft von Real Betis.