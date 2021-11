Atlético Baleares hat am Sonntag (21.11.) das Heimspiel gegen UCAM Murcia mit 3:0 gewonnen. Dadurch übernimmt der Club des deutschen Eigentümers Ingo Volckmann die Tabellenspitze.

Es war ein Start-Ziel-Sieg. Schon nach neun Minuten brachte Torjäger Dioni den Arbeiterverein aus Palmas Osten in Führung. In der zweiten Halbzeit legten Ignasi Vilarrasa und Manel Martínez nach.

Die Tabellenführung hat so früh in der Saison allerdings noch wenig Aussagekraft. Atlético Baleares steht mit 26 Punkten an der Spitze. Der Spiel des bisherigen Tabellenführers Villarreal B wurde abgesagt. Die Valencianer hatten aber schon zuvor durch drei Niederlagen in Folge ein Polster verspielt und stehen nun mit 25 Punkten auf dem zweiten Platz. Die gleiche Punktzahl hat Iniestas Jugendclub Albacete auf dem Konto.

Nur der Erste steigt in den beiden Staffeln der dritten Liga direkt auf. Die Zweit- bis Fünftplatzierten spielen einen weiteren Aufsteiger pro Gruppe in den Play-offs aus. Atlético Baleares will dieses Szenario umgehen, da in den vergangenen Jahren die Entscheidungsspiele immer verloren wurden. Auswärts geht es für die Mallorquiner am Sonntag (28.11.) gegen Gimnàstic Tarragona weiter. /rp