Die Euphorie nach dem Aufstieg ist bei Real Mallorca so langsam verflogen. Das Team stand in dieser Saison zwar noch zu keinem Zeitpunkt auf einem Abstiegsplatz. Doch die Sorgen und Ängste der Anhänger werden nach dem tristen 0:0 im Heimspiel am Samstag (27.11.) gegen den Vorletzten Getafe größer. Die Fans pfiffen die Spieler wegen einer erneut schwachen und phlegmatischen Vorstellung gnadenlos aus. Dass es auswärts gegen den amtierenden Meister Atlético Madrid besser wird, ist äußerst unwahrscheinlich.

Optimistisch betrachtet haben die Mallorquiner immerhin nicht verloren. Doch einen Sieg gab es eben auch seit sieben Spielen nicht. Zumal der Verein zuletzt die Grundtugenden eines Aufsteigers, der um den Klassenerhalt kämpft, vermissen ließ: Tempo, Einsatz, Wille. So bekamen die Zuschauer am Samstag praktisch nicht einmal eine Torchance zu sehen. Trainer Luis García Plaza bleibt dennoch ruhig. „Wir werden bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt zittern. Darauf bin ich mental eingestellt – die Spieler vermutlich auch. Wer anders denkt, hat halt keine Ahnung von diesem Club“, sagte er bei einer Pressekonferenz vor dem Spiel in der Copa del Rey am Mittwoch (1.12.), das Real Mallorca glücklich in der Verlängerung gegen den Viertligisten Segoviana gewann.

Der spanische Pokal ist für die meisten Teams uninteressant, da es anders als in Deutschland keine großen finanziellen Prämien gibt. Zudem ist das Format so ausgelegt, dass die starken Teams kaum stolpern können. Die vier Spitzenclubs steigen erst in der dritten Runde in den Wettbewerb ein. „Für uns ist es in Spanien so fast unmöglich, einen Titel zu gewinnen“, sagte García Plaza. Er vertraute gegen den Viertligisten auf eine B-Elf. Doch von der Reservisten konnte sich kein Spieler für den Ligaalltag empfehlen.

Real Mallorca hofft beim Auswärtsspiel am Samstag (4.12.) im Wanda Metropolitano auf die Überraschung. Atlético Madrid hat in dieser Saison jedoch erst ein Spiel verloren und mischt wieder im Titelkampf mit. Bei den bislang letzten Aufeinandertreffen in der ersten Liga vor zwei Jahren verloren die Mallorquiner mit 0:2 auswärts und mit 0:3 in der Rückrunde. Viele Torchancen wird Real Mallorca gegen die Colchoneros nicht bekommen. Auf der anderen Seite strahlen Luis Suárez und Antoine Griezmann reichlich Gefahr aus.