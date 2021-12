Ingo Volckmann dürfte seinen Sinnen nicht getraut haben angesichts des Spektakels, das er am Donnerstagabend (16.12.) von seinem Club Atlético Baleares vorgesetzt bekam. Der deutsche Eigentümer des Fußball-Drittligisten auf Mallorca erlebte gemeinsam mit rund 2.500 Zuschauern im Estadi Balear den verdienten 5:0-Erfolg seiner Mannschaft gegen den Erstligisten Getafe.

Auch Real Mallorca kam in der Copa del Rey eine Runde weiter. Der Erstligist setzte sich beim drei Klassen tiefer spielenden Club Llanera nach der Pause leicht mit 6:0 durch. Bereits am Mittwochabend war der Viertligist CE Andratx unglücklich nach bravourösem Kampf im Elfmeterschießen gegen den Champions League-Teilnehmer FC Sevilla ausgeschieden.

Im Estadi Balear schien Atlético Baleares zwei Ligen höher zu spielen als Getafe - und nicht umgekehrt. Vom Anstoß weg übernahm das Team von Trainer Xavi Calm die Initiative und ließ den abstiegsbedrohten Erstligisten aus der Region Madrid überhaupt nicht ins Spiel kommen. Bereits in der 6. Minute schoss Pedro Orfila zum 1:0 für die Gastgeber ein, nachdem Getafes Torwart Yáñez nach einer Ecke keine gute Figur abgab.

Zur Mitte der ersten Hälfte hatte der Erstligist sich noch keine einzige Chance erspielt, alle Gelegenheiten hatte Atlético Baleares. Zu allem Überfluss kassierte Gästespieler Cabaco in der 30. Minute für einen Kopfstoß die rote Karte. Nach einer weiteren Ecke war in der 42. Minute erneut Orfila zur Stelle, der einen tollen Schuss unhaltbar neben den Pfosten setzte. Mit dem 2:0 ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spielverlauf nichts. Die Spieler von Atlético Baleares konnten mit ihrem Gegner machen, was sie wollten. Getafe gelang nichts, den Hausherren nahezu alles. Spätestens in der 67. Minute war die Partie entschieden, als Torjäger Dioni völlig ungestört zum 3:0 einköpfte.

Und nur vier Minuten später war die Abwehr des Erstligisten erneut nicht auf der Höhe, Manel traf zum 4:0. In der 90. Minute setzte der Brasilianer Vinicius mit einem wuchtigen Kopfball den Schlusspunkt zum 5:0. In der nächsten Runde hofft Atlético Baleares nun auf einen Spitzenclub. Möglich sind etwa der FC Barcelona oder Real Madrid, die erst jetzt in den Pokal einsteigen.

Der Trainer von Getafe, Quique Sánchez Flores, war nach Abpfiff ratlos und konnte sich nur bei den Anhängern des Clubs entschuldigen: "Glückwunsch an Atlético Baleares. Wir waren heute nicht anwesend, und das tut uns schrecklich leid", sagte er.

Real Mallorca unterdessen zog mühelos in die nächste Runde ein. Nachdem es in der vergangenen Partie noch einer Verlängerung bedurfte, um den Viertligisten Segoviana zu besiegen, hatte UD Llanera aus Asturien keine Chance gegen das Team von Trainer Luis García Plaza. Zwar konnte der Viertligist zur Pause noch das 0:0 halten, doch danach brachen alle Dämme. Sedlar (49. und 62. Minute), Mboula (54.), Gayà (73.), Llabrés (78.) und Rodríguez (86.) waren die Torschützen für Real Mallorca. Die Auslosung für die nächste Pokalrunde steigt bereits am Freitagmittag (17.12.).