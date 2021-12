Real Mallorca beendet das Jahr im Estadio Nuevo Los Cármenes mit einer verdienten Auswärtsniederlage von 4:1 gegen Granada, einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt. Die Andalusier hatten das Spiel fast die ganze Zeit über unter Kontrolle, und vertrauten dabei auf ihre Erfahrung sowie den Torinstinkt von Jorge Molina, der drei der insgesamt vier Treffer schoss.

Molinas erstes Tor wurde noch durch ein Tor von Dani Rodríguez beantwortet, doch auf den zweiten Treffer fand Real Mallorca keine Antwort mehr.

In der Nachspielzeit gab Inselclub alle Bemühungen auf: Molina erzielte mit einem Flachschuss in der 91. Minute das 3:1 und Antonio Puertas rundete das Ergebnis in der 94. Minute schließlich mit einem letzten Tor für Granada ab.

Beide Mannschaften verbleiben im unteren Mittelfeld der Tabelle: Mit 20 Punkten rangiert Real Mallorca immer noch einen Zähler von Granada und fünf Zähler über den Abstiegsrängen. /bro