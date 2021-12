Nach der balearischen Ministerpräsidentin Francina Armengol ist am Montag (20.12.) auch Rafael Nadal positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab der Tennisprofi über die sozialen Netzwerke bekannt. Nadal befindet sich derzeit in häuslicher Quarantäne auf der Insel.

"Nach meiner Rückkehr vom Turnier in Abu Dhabi wurde ich bei der Ankunft in Spanien positiv getestet", so der Sportler aus Manacor. Bei seinem Auslandsaufenthalt sei er alle zwei Tage getestet worden. Die Tests, der letzte am Freitag, seien alle negativ gewesen.

Hola a todos. Quería anunciaros que en mi regreso a casa tras disputar el torneo de Abu Dhabi, he dado positivo por... Posted by Rafa Nadal on Monday, December 20, 2021

Nadal gilt als Impfbefürworter. "Ich erlebe gerade ein paar unangenehme Momente, hoffe aber darauf, dass es mir Stück für Stück besser gehen wird", beschreibt er seinen Gesundheitszustand. Er habe schon alle Personen informiert, mit denen er in den vergangenen Tagen einen engen Kontakt pflegte. Darunter ist auch der spanische Altkönig Juan Carlos, mit dem Nadal gemeinsam gegessen hat.

Nach einer Verletzung im linken Fuß, die ihn zum Saisonende zwang, hatte Nadal in Abu Dhabi sein Comeback gefeiert. Der Mallorquiner wollte sich bei einem Turnier in Melbourne auf die Australian Open vorbereiten. Der erste Grand Slam des neuen Jahres beginnt am 17. Januar. "Ich halte euch auf dem Laufenden über meine Entscheidungen, die künftige Turniere betreffen", schrieb Nadal. /rp