Jan Ullrich, ehemaliger Radprofi und in vieler Hinsicht Sorgenkind der deutschen Öffentlichkeit, hat offenbar doch keinen Rückfall in die von ihm doch eigentlich überwundene Drogen- und Alkoholsucht erlitten. Das stellte er jetzt in der "Bild-Zeitung" klar, die zuvor über ebendiesen erneuten Absturz spekuliert hatte. Der Tour-de-France-Sieger von 1997 und einstige Doping-Sünder war vor Weihnachten auf der Rückreise von Kuba in Mexiko in eine Klinik eingeliefert worden.

Mehr zum Thema Jan Ullrich schafft die 312 Kilometer beim Radrennen Mallorca 312