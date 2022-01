Anders als in den Vorjahren stehen bei der 31. Ausgabe des Radrennens fünf statt vier Etappen an. Die einzelnen Trofeos sind voneinander unabhängig, eine Gesamtwertung gibt es nicht. Vom 26. bis 30. Januar wird praktisch auf der ganzen Insel geradelt.

Rally Clásico, Motorsport

Die historischen Rennwagen düsen vom 10. bis 12. März über die Insel. Die Oldtimer sind in der Basis in Puerto Portals oder auf den Rennstrecken zu sehen, die meist durch die Tramuntana führen. Einschreibung und Infos unter rallyislamallorca.com

Trofeo Princesa Sofía, Regatta

Bei der Segelregatta in der Bucht von Palma gehen die olympischen Klassen an den Start. Anzutreffen sind die Skipper in der Regel im Club Náutico in Arenal. Gesegelt wird vom 1. bis 9. April.

Triathlon Portocolom

Die Strecken führen am Leuchtturm des Orts vorbei. Der Triathlon zählt zu den schönsten der Balearen. Für das Rennen am 10. April kann zwischen der Volldistanz (111 Kilometer) oder der halben Strecke gewählt werden. Einschreibung unter triathlonportocolom.net

Mallorca 312, Radsport

Zu dem großen Volkssportevent geht auch immer wieder die Prominenz aus dem Radsport an den Start. 2021 feierte die deutsche Legende Jan Ullrich ihr Comeback auf dem Rad. Die komplette Distanz über 312 Kilometer ist anspruchsvoll. Das Rennen am 30. April gibt es aber auch über 167 oder 225 Kilometer. Einschreibung unter milestoneseries.cc

Ironman, Triathlon

Der „kleine“ und „große“ Ironman stehen an zwei Wochenenden hintereinander in Port d’Alcúdia an. Los geht es mit dem 70.3 über 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und einen Halbmarathon am 7. Mai. Der Full-Ironman am 14. Mai geht über die doppelte Distanz. ironman.com

Fußball

Ob Real Mallorca den Klassenerhalt in der ersten Liga schafft, steht spätestens am letzten Spieltag am 22. Mai fest. Für Urlauber sind die Heimspiele gegen Real Madrid (13. März) und Atlético Madrid (10. April) interessant. Atlético Baleares bestreitet am 29. Mai den letzten Spieltag in der dritten Liga. Danach stehen eventuell die Play-offs um den Aufstieg an.

Mallorca Championships, Tennis

Zum Debüt des ATP-Turniers auf Rasen in Santa Ponça kamen die besten Tennisspieler auf die Insel. Für die zweite Ausgabe am 18. bis 25. Juni ist ein starbesetztes Starterfeld zu erwarten. Tickets: mallorca-championships.com

Meisterschaft Radsport

Die spanische Meisterschaft im Radsport wird vom 24. bis 26. Juni auf Mallorca ausgetragen. Zuletzt war das 1965 der Fall. Einzelheiten zu den Routen und Teams gibt es noch nicht.

Copa del Rey, Regatta

Der König wird es sich nicht nehmen lassen, vom 31. Juli bis 7. August in Palma mitzusegeln. Für Zuschauer gibt es wenig zu sehen.

Palma Marathon

Mallorcas größtes Volkssportevent steht am 9. Oktober an. Neben der Volldistanz gibt es auch kürzere Strecken. Startnummern unter palmademallorcamarathon.com

Challenge Peguera, Triathlon

Der beliebte Triathlon am 15. Oktober geht über 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und einen Halbmarathon. Startplätze unter challenge-mallorca.com

Road to Mallorca, Golf

Das Finale der European Challenge Tour wird vom 3. bis 6. November im Golfclub von Alcanada ausgetragen.