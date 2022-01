Atlético Baleares hat es geschafft: Mit einem 2:1-Sieg setzte sich die Mannschaft aus Mallorca am Mittwochabend (5.1.) gegen den Erstligisten Celta de Vigo im spanischen Pokal durch. Der Verein des deutschen Eigentümers Ingo Volckmann steht damit erstmals in seiner Geschichte im Achtelfinale der Copa del Rey.

Wichtigster Spieler des Abends war Manel Martínez. Der katalanische Stürmer brachte sein Team per Kopfball in der elften Minute in Führung. Knapp zwanzig Minute später hatte er die Chance, auf 2:0 zu erhöhen. Matías Dituro, der argentinische Torwart der Galicier, konnte den Ball gerade noch abwehren.

3.000 Fans im Estadi Balear

Der Ausgleich fiel erst in der zweiten Halbzeit duch Brais Méndez (66. Minute), bevor es rund zehn Minuten später wieder Manel Martínez war, der die rund 3.000 anwesenden Fans im Estadi Balears per Kopfball nach einer Flanke von Canario zum feiern brachte.

Celta de Vigo ist bereits der zweite Erstligist, der im Stadion an der Ringautobahn von Palma de Mallorca scheitert. Mitte Dezember fegte das Team von Trainer Xavi Calm Getafe vom Platz. Mit Atléitco sind nun bereits zwei mallorquinische Mannschaften in der Runde der letzten 16 angekommen. Am Mittwochabend besiegte Real Mallorca Eibar mit 2:1./pss