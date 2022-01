Der spanische Fußballverband hat am Freitag (7.1.) das Achtelfinale der Copa del Rey ausgelost. Atlético Baleares empfängt den FC Valencia, Real Mallorca spielt daheim gegen Espanyol Barcelona. So schlecht stehen die Chancen nicht, dass eine mallorquinische Mannschaft ins Viertelfinale einzieht.

Bei Atlético Baleares wird man wohl etwas den Mund verziehen ob das Loses. Die Verantwortlichen um Clubeigentümer Ingo Volckmann und Sportdirektor Patrick Messow hatten sich schon in der vorherigen Runde das ganz große Los mit Real Madrid, FC Barcelona oder Atlético Madrid gewünscht.

Einziges Team aus der dritten Liga

Der Drittligist ist die große Überraschung im diesjährigen Pokal und das einzige Team aus der dritten Liga, das noch im Wettbewerb ist. Dazu gesellen sich zwei Zweitligisten und 13 Erstligisten. Mit Getafe und Celta de Vigo hat Atlético Baleares schon zwei Teams aus der Primera División aus dem Pokal geworfen.

Da der Wettbewerb in Spanien kaum finanzielle Prämien mit sich bringt, spielen die großen Clubs oft mit Reservisten. Da der FC Valencia wegen hoher Schulden viele Stars in den vergangenen Jahren verkauft hat, ist das Team für die mallorquinischen Zuschauer nicht ganz so interessant. Die großen Zeiten des Meisters von 2004 sind vorbei. Heute ist Valencia ein durchschnittlicher Erstligist, der eher um den Ligaverbleib bangt. Umso höher sind aber die Chancen für den Drittligisten, die erneute Sensation zu schaffen.

Vor heimischen Publikum

Als Außenseiter war klar, dass Atlético Baleares vor heimischen Publikum antritt. Real Mallorca hatte Glück, dass das Team ein Heimspiel zugelost bekommen hat. Es geht gegen den Mitaufsteiger vom Vorjahr, Espanyol Barcelona, welcher von Ex-RCD-Trainer Vicente Moreno trainiert wird. Die Katalanen stehen in der Tabelle auf dem elften Platz, Real Mallorca ist 15.. Das Spiel in der Hinrunde konnten die Mallorquiner mit 1:0 für sich entscheiden.

Im Achtelfinale kommt erstmals der Videobeweis zum Einsatz. Die Partien sind noch nicht datiert, werden im Fall der beiden mallorquinischen Clubs aber am kommenden Wochenende (15./16.1.) ausgespielt.