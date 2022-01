Auch im Alter von 41 Jahren ist der frühere Straßenrad-Weltmeister Alejandro Valverde noch für Siege gut. Der Spanier, der sein 21. Profijahr bestreitet, hat am Samstag (29.1.) auf Mallorca das 170,1 Kilometer lange Eintagesrennen von Pollenca nach Port d'Andratx vor dem Amerikaner Brandon McNulty und dem Russen Aleksander Wlasow, der seit dieser Saison für das deutsche Bora-hansgrohe-Team fährt. Valverde steht nun bei 132 Profisiegen, Ende des Jahres will er seine Karriere beenden.

Die Vortagesetappe Serra de Tramuntana ging nach einem vieldiskutierten Sprint an den Rivalen Tim Wellens. Eine Etappe steht bei der Challenge noch an: Am Sonntag geht es von der Playa de Palma nach Palma de Mallorca. /dpa/ff