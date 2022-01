Vertreter aus Sport, Politik und Gesellschaft aus Mallorca und Spanien haben mit Begeisterung auf Rafa Nadals Sieg bei den Australian Open am Sonntag (30.1.) reagiert. Der 35-Jährige erlangte mit dem Sieg seinen 21. Grand Slam-Titel - mehr als je ein anderer Spieler zuvor. Das waren die Reaktionen in Zeitungen und den Sozialen Medien:

Sportzeitungen

"As": "Rafa Nadal hat bei den Australian Open 2022 eine der größten Heldentaten in der Geschichte des Sports vollbracht. Vor vier Monaten ging er noch an Krücken und mit dem linken Bein in Gips, und an diesem Sonntag ist er bereits der Größte aller Zeiten im Männertennis, zumindest, wenn es nach der Zahl der Grand-Slam-Titel geht."

"Marca": "Rafael Nadal hat erneut Geschichte geschrieben, indem er zwei Sätze gegen Daniil Medwedew im Finale der Australien Open aufholte und seinen 21. Grand-Slam-Titel holte (...) Nadal gab im (Stadion) Rod Laver eine wahre Darbietung sowohl an Spiel als auch an Epik. Denn vor nur wenigen Wochen wusste er noch nicht einmal, ob er spielen konnte."

"El Mundo Deportivo": "Epische Aufholjagd Nadals. Der größte Champion der Geschichte! (...) Mit 35 führte er eine Aufholjagd gegen einen zehn Jahre jüngeren Spieler an, wie sie im goldenen Buch des Tennis und des Sports stehen bleiben wird."

Politik

Francina Armengol, Ministerpräsidentin der Balearen: "#VamosRafa, was für eine epische, legendäre Leistung! Unglaublich! Kampf, Werte und ein einzigartiges und unwiederholbares Talent... Du bist der Stolz der Balearen und eines ganzen Landes."

Pedro Sánchez, Ministerpräsident Spaniens: "Du bist der Allergrößte!"

Spanisches Königshaus: "Rafa, uns gehen langsam die Adjektive aus. Es gibt keine Hindernisse für diejenigen, die keine Grenzen haben. Du stehst für das beste Tennis der Welt."

Sport

Luis García Plaza, Trainer von Real Mallorca: "Absolut bewundernswert (...). Es gibt und wird in der Geschichte keinen Sportler wie ihn geben. Wir sind sehr stolz auf dich."

Spanische Fußballnationalmannschaft: "Es gibt keine Worte, um zu beschreiben, was du heute erreicht hast. Danke für deinen Einsatz. Danke für deine Hingabe. Danke für deine Professionalität. Danke, dass du ein Beispiel für alle Sportler der Welt bist."

Gesellschaft

Alejandro Sanz, Sänger: "Eine unaufhaltsame Kraft namens Rafael Nadal. Unglaublich. Historisch. Vielen Dank, für immer."

Raphael, Sänger: Herzlichen Glückwunsch, Champion!!!! Danke, dass du uns so viel Freude bereitest."