Es war Anfang Februar und ein Tennisspieler von Mallorca war der Star eines ganzen Landes. Gerade hatte er in Melbourne im Finale der Australian Open gestanden - allerdings recht deutlich in drei Sätzen gegen Pete Sampras verloren. Jetzt führte Carlos Moyà, der heutige Trainer von Rafa Nadal, das spanische Team beim Davis Cup in Cala Ratjada gegen Deutschland an.

Es war ein absolutes sportliches Highlight für das touristische Küstenörtchen im Nordosten von Mallorca. Drei Tage lang, vom 7. bis 9. Februar erlebte die Insel die "Moyàmania", die das ganze Land erfasst hatte. Dass Deutschland der Gegner im Achtelfinale des David Cups war, hatte den Ausschlag für Mallorca als Austragungsort gegeben. Hoteliers und Reiseveranstalter rieben sich die Hände angesichts der Vermarktungsmöglichkeiten eines solchen Events. Boris Becker und Michael Stich nicht dabei Neben Moyà trat das spanische Team mit Carles und Albert Costa sowie Alex Corretja an. Das deutsche Team konnte nicht auf die großen Spieler der Zeit zurückgreifen. Die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtete damals, Boris Becker könne aus persönlichen Gründen nicht teilnehmen, Michael Stich kurierte eine Schulterverletzung aus. So war der Star des deutschen Teams Hendrik Dreekmann, der wenige Monate zuvor auf Platz 39 der Weltrangliste gestanden hatte - die Bestmarke seiner Karriere. Daneben machten Marc-Kevin Goellner und David Prinosil das deutsche Team komplett. Es wurde ein 4:1-Kantersieg für Spanien. Der spanische Trainer Manolo Santana ließ sich nach dem ersten Spieltag, als Moyà Goellner besiegte und Albert Costa gegen Dreekmann gewann, zu der Aussage hinreißen: "Es schien, als ob die Deutschen kein Tennis spielen können." Die angereisten deutschen Fans revanchierten sich mit einem Plakat auf der Tribüne, auf dem stand: "Wer ist Moyà?". Deutsches Team gewann das Doppel Nach den Auftaktsiegen gewann das deutsche Team mit Goellner und Prinosil am zweiten Tag das Doppel relativ deutlich gegen Albert Costa und Corretja. Doch Moyàs Sieg gegen Dreekmann und Goellners Niederlage gegen Albert Costa machten die deutschen Hoffnungen zunichte. Spaniens Team zog ins Viertelfinale ein, wo es zwei Monate später gegen Italien mit 1:4 krachend unterging. Der Davis Cup kam sieben Jahre später noch einmal auf die Insel. Damals war neben Moyà auch der junge Rafa Nadal dabei. Gemeinsam mit Tommy Robredo spielte er das Doppel gegen die Niederlande. Das spanische Team, für das auch Juan Carlos Ferrero antrat, gewann im Viertelfinale in der Stierkampfarena von Palma de Mallorca gegen die Niederlande, bevor es mit Siegen gegen Frankreich und die USA den Titel gewann.