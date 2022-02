Schock in der letzten Sekunde: Fußball-Drittligist Atlético Baleares hat am Mittwochabend (9.2.) gegen San Fernando 1:1-Unentschieden gespielt. Der Ausgleich für die Gäste aus Andalusien fiel erst in der 94. Minute. Die Mannschaft von Mallorca war in der 43. Minute durch Armando Shashoua in Führung gegangen.

Das Team des deutschen Eigentümers Ingo Volckmann hatte ihre Lektion aus dem Schlamassel vom vergangenen Sonntag gegen Sabadell gelernt und trat im Estadi Balear an der Ringautobahn von Palma de Mallorca mit viel Tempo an. Innerhalb nur einer Viertelstunde hatten die Mallorquiner doppelt so viele Chancen wie im gesamten Spiel gegen die Katalanen. Gute Chance für die Gäste Mit der Zeit passten sich die Hausherren aber dem langsamen Spiel der Gäste an. Diese hatten in der 37. Minute eine gute Chance durch Biabiany. Der ehemalige Spieler von Inter Mailand versuchte, Torwart René Román mit einem Heber zu überlisten, der sein Ziel knapp verfehlte. Nur sechs Minuten später erzielte Atlético Baleares das 1:0. In der zweiten Halbzeit hatten beide Mannschaften gute Chancen, konnten diese jedoch zunächst nicht verwerten. Kurz vor Schluss stießen Jesús Alvaro und Cordero in der Luft zusammen und blieben auf dem Spielfeld liegen. Beide Spieler mussten behandelt werden, und schließlich verließ der mallorquinische Außenverteidiger das Spielfeld auf einer Bahre. Die Andalusier nutzten die zahlenmäßige Überlegenheit für den späten Ausgleich. Atlético Baleares steht nun auf dem vierten Tabellenplatz der Segunda División B und hat fünf Punkte Rückstand auf die Tabellenfuhrung. /pss