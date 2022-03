Real Mallorca hat am Mittwochabend (2.3.) mit 0:2 das Heimspiel gegen Real Sociedad verloren. Es ist die dritte Pleite in Folge für den Erstligisten. Nach der guten Stimmung im Februar mit spektakulären Leistungen stecken die Mallorquiner nun wieder in einem Leistungstief.

Die Fanparty Anfang Februar vor dem Abstiegsgipfel gegen Cádiz hatte Emotionen beim Team ausgelöst. Es folgten ansehnliche Siege gegen eben Cádiz und Athletic Bilbao. Auch bei den knappen Pleiten gegen den Tabellendritten Betis Sevilla und den früheren Spitzenclub Valencia war Real Mallorca über weite Strecken die bessere Mannschaft. Das hat sich nun geändert. Die Mallorquiner kamen zwar noch ganz gut rein gegen die Gäste aus San Sebastián. Spätestens nach einer halben Stunde war aber die Messe gelesen. Der ehemalige Nationalspieler David Silva vollendete einen Doppelpass zur Führung ins Netz. Der einsetzende Regen schmälerte offenbar die Fußballlust. RCD gegen Real Sociedad: Take Kubo zielte am Tor vorbei Wie schon Valencia verstanden es die Basken gut, Mallorcas Angriff lahmzulegen. Dafür reicht es heutzutage, den kopfballstarken Stürmer Vedat Muriqi aus dem Spiel zu nehmen. Der japanische Wirbelwind Take Kubo hatte nach Wiederanpfiff die einzige Gelegenheit für die Mallorquiner, zielte aber rechts vorbei. Nach einer Stunde erhöhte Mikel Merino für Real Sociedad. Sein Kopfball nach einer Ecke konnte noch abgeblockt werden, den Abpraller versenkte er jedoch. Die Köpfe der Gastgeber gingen nach unten und das Spiel trudelte am Ende aus, ohne dass Real Mallorca Anstalten machte, auf ein Tor zu drängen. In der Tabelle bleibt der Inselclub auf dem 16. Platz, zwei Ränge vor der Abstiegszone, die fünf Punkte entfernt ist. Auswärts geht es am Sonntag (6.3.) gegen Celta Vigo weiter. Vielleicht ist dann ein neuer Spieler mit am Start. Real Mallorca steht vor der Verpflichtung des fünffachen französischen Nationalspielers Clément Grenier, der seit Sommer vereinslos ist.