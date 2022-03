Auch nach dem Trainerwechsel läuft es beim Fußball-Drittligisten Atlético Baleares noch nicht so, wie sich das der deutsche Eigentümer Ingo Volckmann vorstellt. Das Team von Trainer Eloy Jiménez unterlag am Sonntag (13.3.) beim Tabellenführer in Albacete mit 0:1. Zwar liest sich der Spielausgang knapp, aber die Gäste hatten in der Mancha zu keiner Zeit des Spiels eine echte Chance, der Sieg für Albacete war vollkommen verdient. Es war die dritte Auswärtsniederlage in Folge für die Blau-Weißen.

Bereits in der 9. Minute ging der Spitzenreiter in Führung. Dani González nutzte die zweite Gelegenheit der Hausherren für das 1:0. Nach dem Tor spulten die Gastgeber ohne größere Probleme ihr Programm herunter. Eloy Jiménez wechselte zwar nach der Pause mehrfach, doch am Spielverlauf änderte sich nichts. Atlético Baleares schaffte es nicht, sich Möglichkeiten für den Ausgleich zu erspielen. Durch die Pleite fallen die Mallorquiner aus den Play-off-Rängen heraus, die zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigen. Atlético Baleares belegt nun nur noch den 5. Platz. Tabellenführer Albacete ist inzwischen bereits neun Zähler entfernt. Die nächste Partie findet am Sonntag (20.3.) um 12 Uhr im Estadi Balear gegen den Tabellendritten FC Andorra statt. /jk