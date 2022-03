Keine Chance der Konkurrenz: Der Engländer Seb Pérez hat die Rally Clásico auf Mallorca gemeinsam mit seinem Co-Piloten Gary McElhinney zum zweiten Mal in Folge gewonnen. Der Rennfahrer in seinem Porsche 911 Carrera RS aus dem Jahr 1975 holte sich überlegen den Triumph und ließ bei der Siegerehrung am Samstagabend (12.3.) die Korken knallen.

