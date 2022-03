Fünfte Niederlage in Folge für den Fußball-Erstligisten Real Mallorca: Die Mannschaft von Trainer Luis García Plaza unterlag nach hartem Kampf am späten Montagabend (14.3.) dem Tabellenführer Real Madrid mit 0:3. Dabei musste das Team von Trainer Carlo Ancelotti bis an seine Grenzen gehen, um den Aufsteiger zu schlagen. Nach der Pause wurde die Partie dann aber eine klare Angelegenheit.

In der ersten Halbzeit schien Luis García Plaza die richtige Strategie gewählt zu haben. Real Mallorca stand souverän und ließ den Zauberern aus der Hauptstadt keinen Raum. Nach vorne ging zwar wenig, aber die Hausherren setzten auf Konter, sofern sie sich denn bieten würden. Vor allem der Ex-Stuttgarter Pablo Maffeo wuchs über sich hinaus und war an allen Ecken und Enden des Feldes zu finden. Ex-Stuttgarter Pablo Maffeo als Aktivposten Einmal verhinderte er einen Treffer von Vinicius, dann war er in der 34. Minute beinahe für die Führung von Real Mallorca verantwortlich. Sein Schuss knallte an den Pfosten des Gehäuses von Torwart Courtois. So ging es beim Stand von 0:0 in die Kabinen und die mehr als 17.000 Zuschauer im Stadion von Son Moix hatten das Gefühl, dass an diesem Abend vielleicht etwas gehen könnte gegen den Vizemeister. Doch kaum kamen die Mannschaften nach der Halbzeitpause wieder aufs Feld, änderte sich das Bild auf dem Platz. In der 54. Minute verlor Baba den Ball am eigenen Strafraum gegen Valverde, der zu Vinicius passte. Der Brasilianer ließ Torwart Sergio Rico keine Chance. Ab diesem Moment lief Real Mallorca seinem Gegner nur noch hinterher, eigene Chancen kamen nicht mehr zustande. Und die Hausherren fingen sich ihrerseits schnelle Gegenstöße der Madrilenen ein. Karim Benzema mit zwei Toren in sechs Minuten In der 75. Minute war es erneut ein Ballverlust der Hausherren, der nach einem Rempler von Oliván gegen Vinicius einen Elfmeter zur Folge hatte. Benzema verwandelte zum 0:2. Und nur sechs Minuten später war der Franzose erneut zur Stelle, als er einen Kopfball zum Endstand versenkte. Die Pleite gegen Real Madrid war perfekt, und obwohl sie einkalkuliert war, wird die Lage in der Liga immer brenzliger für Real Mallorca. Die Roten verloren neun der vergangenen elf Partien und stehen weiterhin auf dem 16. Tabellenplatz mit nur zwei Punkten Vorsprung vor Cádiz. Die Andalusier belegen derzeit den ersten Abstiegsrang. Die nächste Begegnung steht für Real Mallorca am Sonntag (20.3.) um 14 Uhr beim Mitaufsteiger Espanyol Barcelona an. Dort sollte das Team dringend punkten, wenn ein mögliches Abrutschen auf einen Abstiegsplatz verhindert werden soll. /jk