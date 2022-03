Der belgische Radsportler Cedric Baekeland ist während eines Trainingslagers auf Mallorca mit nur 28 Jahren einem Herzinfarkt erlegen. Wie belgische Medien berichteten, kam der Fahrer des Teams Boby & Bike-BMB Boekhouding-The Rock Real Estate mit seinen Teamkollegen am Samstag (12.3.) auf der Insel an und wollte sich auf die in Belgien am 26. März beginnenende Radsportsaison vorbereiten. In der Nacht von Montag (14.3.) auf Dienstag erlitt Baekeland in seinem Hotelzimmer einen Herzinfarkt. Der 28-Jährige aus der Stadt Roeselare schaffte es noch, seinen Zimmerkameraden zu wecken. Daraufhin kollabierte Baekeland und starb, ohne dass Hilfsmaßnahmen Erfolg gehabt hätten.

Nach Angaben der belgischen Zeitung Nieuws Blad hatte Baekeland erst vor wenigen Jahren seine Karriere im Radsport begonnen. Zuvor war er als guter Fußballer in Roeselare bekannt. Eine Verletzung verhinderte allerdings einen weiteren Karriereschub, weshalb er aufs Rennrad wechselte. Seit der Saison 2022 war Baekeland vollwertiges Mitglied des Teams und nahm an professionellen Rennen teil. Die Familie bat laut belgischen Medien darum, keine Fragen zum Tod von Baekeland zu beantworten. Im Frühjahr kommen zahlreiche Radsportteams zum Training nach Mallorca oder aufs spanische Festland, weil die klimatischen Bedingungen hier zumeist deutlich besser sind als in der Heimat. Auch Profi-Teams wie Sky oder Bora-Hansgrohe waren in der Vergangenheit immer wieder mit ihrem Rennstall auf der Insel zur Saisonvorbereitung zu Gast.