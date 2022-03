Die Negativserie für Real Mallorca geht weiter: Gegen Espanyol Barcelona gab es am Sonntag (20.3.) die sechste Niederlage in Folge. Die Mallorquiner verloren auswärts beim Team von Ex-Aufstiegstrainer Vicente Moreno mit 1:0. Den Treffer des Tages erzielte Raúl de Tomás in der 41. Minute.

Für die Mannschaft von Trainer Luis García Plaza wird es nun mittlerweile eng im Abstiegskampf. Nach der zehnten Niederlage in zwölf Spielen steht das Team nach 29 Spieltagen mit 26 Punkten auf Platz 17. Und hat nur noch einen Punkt Abstand zu den Abstiegsrängen. /pss