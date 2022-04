Bei dem Getümmel wären beinahe schon Verkehrsschilder in der Bucht von Palma nötig. In diesen Tagen sind alle zehn olympischen Segelklassen auf dem Meer vor der Insel unterwegs. Mehr als 1.000 Sportler kämpfen bis Samstag (9.4.) um Medaillen bei der Regatta Trofeo Princesa Sofía, die den Auftakt der Segelsaison darstellt. Ganz vorne dabei sind die deutschen Boote.

In der 470er-Jolle sind Luise Wanser und Philipp Autenrieth in der Verfolgerrolle. Das deutsche Duo gewann den Durchlauf am Dienstag (5.4.) und steht mit acht Punkten derzeit auf dem vierten Platz. Das Podium ist nur einen Punkt entfernt. Mit zwölf Zählern sind Theres Dahnke und Matti Cipra auf dem sechsten Platz auch noch im Rennen.

Jakob Meggendorfer und Andreas Spranger auf dem ersten Platz

Besonders gut sieht es in der 49er-Jolle aus. Bei den Männern liegen Jakob Meggendorfer und Andreas Spranger vom Bayerischer Yacht-Club punktgleich mit den Franzosen Erwan Fischer und Clément Pequin auf dem ersten Platz. Olympia-Dritter Thomas Plößel, der mit Steuermann Fabian Rieger segelt, enttäuscht mit dem 33. Platz.

Die brasilianischen Favoritinnen und Doppel-Olympiasiegerinnen Kahena Kunze und Martine Grael haben nach holprigem Start aufgeholt. Das Duo gewann am Mittwoch und schob sich mit zehn Punkten auf den zweiten Platz vor. Die Deutschen Sophie Steinlein und Marie Thusgaard vom Norddeutschen Regatta Verein folgen mit zwölf Punkten auf dem dritten Platz. Die Führung haben die Holländerinnen Odile van Aanholt und Annette Duetz mit neun Punkten inne.

Kopf-an-Kopf-Rennen in der neuen Formula Kite-Klasse

Ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen gibt es bei den Kitesurfern. Die neue Formula Kite-Klasse ist in Paris 2024 erstmals olympisch. Bei der Princesa Sofía düsen die Sportler an der Playa de Palma entlang. Aus deutscher Sicht liegt Jannis Maus mit sechs Punkten auf dem fünften Platz. Das Spitzentrio hat jeweils drei Punkte. Leonie Meyer hat mit 22 Punkten und dem siebten Platz wohl kaum noch Chancen auf eine Medaille.

Nach einem schwachen Start konnte Sebastian Kördel mit zwei gewonnen Durchläufen aufholen und liegt in der Windsurf-Klasse IQ-Foil auf dem sechsten Platz. Im Ilca 7 – früher Laser – steht Philipp Buhl auf dem vierten Platz mit nur einem Punkt mehr als der Führende Michael Beckett aus Großbritannien. Auch hier ist ein spannendes Finale zu erwarten (Infos unter trofeoprincesasofia.org).