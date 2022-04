Der Achtzehnte empfängt den Dritten: Champions-League-Viertelfinalist Atlético Madrid gastierte am Samstagnachmittag (9.4.) im Stadion in Son Moix. Für den neuen Real-Mallorca-Trainer Javier Aguirre war es das erste Spiel vor heimischem Publikum. Nach der Auftaktniederlage in Getafe am vergangenen Wochenende verharrt das Team weiterhin auf einem Abstiegsplatz.

Die erste Halbzeit ist schnell erzählt. Atlético kontrolliert das Spielgeschehen, hat mehr Ballbesitz, kann die Fünf-Mann-Abwehr von Real Mallorca aber nur selten überlisten. Als Schiedsrichter Juan Martínez Munuera nach 45 Minuten zur Halbzeit bittet, liegt vom Spektakel der zweiten Halbzeit noch nichts in der Luft. Überraschende Wendung im Spiel Doch Real Mallorca kommt äußert schwungvoll aus der Pause. Wenige Sekunden nach Wiederanpfiff muss sich Jan Oblak ziemlich lang machen, um den platzierten Schuss von Mallorcas Olivan zu parieren. Die Kicker von der Insel werden in den folgenden Minuten mutiger und merken, dass gegen dieses Atlético am heutigen Tage etwas möglich ist. Und so kommt, was kommen muss: In der 67. Minute trifft Madrids Reinildo in einem Zweikampf mit dem Ex-Bundesliga-Kicker Pablo Maffeo im Strafraum sowohl Ball als auch Gegner. Sofort zeigt Schiedsrichter Martínez Munuera auf den Punkt. Eine knifflige Situation, die mit dem Videobeweis überprüft werden muss. Doch es bleibt bei Strafstoß. Real-Torhüter Sergio Rico kann gar nicht hinschauen, als sich Vedat Muriqi den Ball schnappt und antritt. Doch dieser verwandelt eiskalt ins obere Eck - das Stadion in Son Moix bebt. Und Atlético? Die bleiben auch in der zweiten Halbzeit offensiv harmlos. Und so feiert Real Mallorca nicht unverdient einen echten Arbeitssieg. In der Tabelle springen die Mallorquiner damit auf einen Nicht-Abstiegsrang. Kommende Woche können gegen Elche die nächsten wichtigen Punkte im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren werden.