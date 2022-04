Die Freude nach dem Sensationssieg gegen Atlético Madrid ist bei Real Mallorca schnell verflogen. Der Erstligist kassierte eine heftige und verdiente Abreibung am Samstag (16.4.). Die Mallorquiner unterlagen auswärts beim FC Elche mit 0:3.

Wie zuvor schickte Mallorcas Trainer Javier Aguirre ein Abwehrbollwerk aufs Feld. Von Anfang an war klar, dass das Spiel sich auf ein Tor bewegt. Obwohl Elche eigentlich auf Augenhöhe steht, konnten die Mallorquiner sich nie wirklich aus der Umklammerung befreien.

Nachdem die Gastgeber bereits mehrere gute Gelegenheiten liegengelassen haben, konnten sie in der 42. Minute in Führung gehen. Trotz acht Abwehrspielern konnte Mojica den Ball im Strafraum ungestört annehmen und flach ins Eck vollenden.

Aguirre wechselte zur Pause und brachte endlich Angreifer. Doch das sorgte nur dafür, dass die Löcher in der Abwehr größer wurden. Nach 58 Minuten köpfte der gebürtige Mallorquiner Bigas das 0:2 nach einer Freistoßflanke. RCD-Torwart Sergio Rico segelte dabei am Ball vorbei.

Nach 81 Minuten und einem Slapstick-Gegentor war das Spiel endgültig entschieden. Elches Angreifer ließ einen langen Ball bei der Annahme eigentlich zu weit springen. Torwart Rico grätschte in den Ball. Der Abpraller traf Mallorcas Kang In Lee und trudelte ins Tor.

Erst in den Schlussminuten fanden die Mallorquiner heraus, dass es nicht verboten ist, die Mittellinie zu überqueren. Salva Sevilla scheiterte mit einem Freistoß, Kubo am Torwart, erneut Sevilla, der freistehend über das leere Tor köpfte und Muriqi setzte einen Fernschuss an die Latte. Den Abpraller schoss Angel Rodríguez drüber.

Trotz der Pleite stehen die Chancen gut, dass Real Mallorca auf einem Nicht-Abstiegsplatz bleibt. Verfolger Cádiz spielt am Montag gegen den FC Barcelona. Bereits am Dienstag sind die Mallorquiner wieder im Einsatz. Dann geht es auf der Insel gegen den Tabellenletzten Alavés.