Rund 90 Jugendmannschaften haben sich über die Ostertage im Osten Mallorcas eingefunden, um beim hochkarätig besetzen "East Mallorca Cup" (13.4 - 17.4) teilzunehmen. Der Wettbewerb fand für Fußballerspieler der Altersklassen U15, U14, U13 und U11 statt.

Bei dem jährlich ausgerichtetenTurnier haben Jungfußballer die Chance, vor den Augen der Talentscouts namhafter Clubs wie dem FC Barcelona, Bayern München oder Paris St. Germain ihr Können unter Beweis zu stellen.

Auch aus Deutschland reisten einige Mannschaften auf die Insel. Neben den Hochkarätern aus München, Leipzig und Dortmund durften die Organisatoren unter anderem Jugendfußballer aus Bremerhaven und Waltrop begrüßen. Der große Wurf blieb den deutschen Teams jedoch verwehrt.

Machtdemonstration des FC Barcelona

Bei den U15-Teams scheiterte Borussia Dortmund im Halbfinale an den Mini-Messis aus Barcelona, die im Finale einen ungefährdeten 3:0 Sieg gegen Bilbao einfuhren. In der Altersklasse U14 gelang dem JFV Bremerhaven ein beachtlicher Einzug ins Viertelfinale. Gegen Bilbao war dann jedoch Schluss. Den Heimvorteil nutzten in dieser Altersklasse die Kicker von Real Mallorca, die sich am Ende durchsetzen und den Pokal auf der Insel behielten.

Auch für die U13 von Bayern München war gegen den späteren Sieger dieser Gruppe, den FC Barcelona, nichts zu holen. Bei den ganz jungen Teams in der Altersgruppe U11 war es einmal mehr der FC Barcelona, der sich in einem packenden Finale mit 4:5 gegen den Stadtrivalen Espanyol durchsetzte.

Ab dem 20.Oktober finden sich auf der Insel die besten Nachwuchsmannschaften der Damen ein, dann zum "East Mallorca Girls Cup".