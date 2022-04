Die ehemalige Nummer Eins der Damen-Tenniswelt, Naomi Osaka, hat in den vergangenen fünf Tagen auf Mallorca trainiert. Die publikumsscheue Asiatin hat sich bei ihrem Aufenthalt im Mallorca Country Club in Santa Ponça dabei erfolgreich von der Öffentlichkeit abgeschottet. Die 24-Jährige hat sich auf der Insel auf die Madrid Open und die darauf folgenden French Open vorbereitet.

Osaka stürmte am 28. Januar 2019 an die Spitze des WTA-Rankings und war die erste Asiatin überhaupt, die diese Position einnahm. In ihrer Karriere hat die Tennisspielerin vier Grand Slams gewonnen, je zwei Mal die Australian Open (2019 und 2021) und die US Open (2018 und 2020). Sie wird von Wim Fissette trainiert, dem früheren Coach der deutschen Spielerin und Mallorca-Residentin Angelique Kerber.

Panische Angst vor Interviews

Mit fünf Millionen US-Dollar Preisgeld und 50 Millionen US-Dollar Werbeeinnahmen im Zeitraum Mai 2020 bis Mai 2021 war Osaka vor Serena Williams die am besten bezahlte Sportlerin der Welt. Doch das Leben der Sportlerin ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Osaka hat panische Angst vor Interviews und boykottierte im vergangenen Jahr eine Pflicht-Pressekonferenz bei den French Open.

Der Trubel wurde noch größer, als die Spielerin kurzerhand hinschmiss und vor der zweiten Runde kampflos aufgab. Osaka erklärte daraufhin, sie leide seit ihrem US-Open-Sieg 2018, bei dem sie erstmals für große Aufmerksamkeit sorgte, an Depressionen und Angstzuständen. Das sei besonders schlimm, wenn sie vor einem großen Publikum sprechen muss.

Osaka zum Ehrenmitglied des Mallorca Country Clubs ernannt

Die Spielerin dürfte mit Edwin Weindorfer, dem Betreiber des Mallorca Country Clubs und Veranstalter der Mallorca Championships, vereinbart haben, dass ihr Aufenthalt geheim bleibt. Erst jetzt, wo sie wieder weg ist, wurde die Meldung publik. Weindorfer hat die Gunst der Stunde genutzt und die Spielerin zum Ehrenmitglied des Clubs ernannt.

Großes Tennis wird es im Juni in Santa Ponça wieder geben, wenn das ATP-Turnier vom 18. bis 25. Juni ansteht. Dann könnte womöglich Mallorcas Volksheld Rafael Nadal aufschlagen, um sich auf Wimbledon vorzubereiten. /rp