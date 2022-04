Der Sieger des Radrennens Mallorca 312, an dem am Samstag (30.4.) 8.000 Hobby-Radfahrer teilgenommen haben, steht fest: In der Kategorie der Männer hat mit einer Zeit von 9 Stunden 1 Minute und 10 Sekunden der Belgier Olivier Godfroid gewonnen. Bei den Frauen siegte die Niederländerin Joke van Wijk (10 Stunden, 35 Minuten, 55 Sekunden).