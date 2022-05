Der Saisonendspurt im Fußball steht an. Real Mallorca will am letzten Spieltag die Klasse halten und auch nächste Saison erstklassig spielen. Atlético Baleares würde über die Play-offs gerne in die Verlängerung gehen, um eine Chance auf den Aufstieg in die zweite Liga zu haben. Das sind die Ausgangssituationen für beide Clubs:

Real Mallorca bleibt mit einem Sieg erstklassig Nach dem 2:1-Sieg gegen Rayo Vallecano am Sonntag (15.5.) belegt Real Mallorca vor dem letzten Saisonspiel den 17. Platz, der ein weiteres Jahr in der höchsten Liga Spaniens bedeuten würde. Cádiz hat jedoch die gleiche Punktzahl gesammelt und steht nur wegen des verlorenen direkten Vergleichs auf dem Abstiegsplatz. Um den Klassenerhalt wirklich sicher zu haben, muss Real Mallorca gegen Osasuna am Sonntag (22.5.) gewinnen. Für das Team aus Navarra geht es um wenig. Das Spiel wird ab 20 Uhr auf dem spanischen Bezahlsender Movistar übertragen. Deutsche Fans können es bei Dazn sehen. Sollten die Mallorquiner nicht gewinnen, hängt der Abstieg vom Ergebnis von Cádiz ab, das gegen den schon feststehenden Absteiger Alavés spielt. Holen die Andalusier einen Punkt, reicht Real Mallorca ein Unentschieden. Verliert Cádiz, kann Real Mallorca auch verlieren. Gewinnen beide Teams, könnte Granada noch absteigen. Atlético Baleares auf der Poleposition Wäre Atlético Baleares ein Kreisklasse-Club, würde nun wohl der ein oder andere Kasten Bier nach La Línea de la Concepción gehen. Der dortige Fußballverein RB Linense hat den Aufstiegskonkurrenten der Mallorquiner, Linares, mit 5:2 weggeschossen und dafür gesorgt, dass der Verein des deutschen Präsidenten Ingo Volckmann auf einen Play-off-Platz vorgerückt ist. Und das obwohl Atlético Baleares nur mit Mühe und Not beim Absteiger UCAM Murcia ein 1:1 holte. Zwei Spiele stehen in dieser Saison in der dritten Liga noch aus. Selbst nach 36 absolvierten Partien ist die Gruppe eng beisammen. Andorra und Villarreal B werden den Meister und somit den direkten Aufsteiger unter sich ausmachen. Albacete hat sein Ticket für die Play-offs schon sicher, Sabadell hat als Vierter gute Chancen. Ab dem fünften Platz, den Atlético Baleares derzeit belegt, beginnt das große Kuscheln. Algeciras und Tarragona sind punktgleich mit den Mallorquinern, Linares hat einen Zähler weniger. Theoretisch könnten bis zum Zwölften Castellón noch alle Teams auf den Play-off-Platz rutschen. Der Inselclub hat es selbst in der Hand. Am Samstag (21.5., 18.30 Uhr) geht es im letzten Heimspiel gegen Sanluqueño. Das Team greift nach dem letzten Strohhalm im Abstiegskampf. Die Woche darauf spielt Atlético Baleares auswärts gegen San Fernando. Mit zwei Siegen ist der Volckmann-Club sicher in den Play-offs. Bei jedem verlorenen Punkt richtet sich der Blick auf die Konkurrenz.