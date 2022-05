Atlético Baleares hat bei dem Spiel am Samstag gegen Abstiegskandidat Sanluqueño nur einen Punkt geholt. Gleichzeitig haben Nàstic und Linares, die beiden Vereine mit denen die Mallorquiner um Play-off-Plätze konkurrieren, gewonnen. Dadurch rückt der Aufstiegstraum in weite Ferne - bei einem ausstehenden Spieltag liegen die Balearen mit 56 Punkten zwei Punkte hinter Play-off-Rang fünf. Linares ist mit 57 Punkten auf Platz sechs und Nàstic mit 58 Punkten auf Platz fünf. Die Plätze zwei bis fünf spielen in den Play-offs um den Aufstieg.

Die Play-offs können sie also nicht mehr aus eigener Kraft schaffen, im letzten Spiel gegen San Fernando ist ein Sieg somit Pflicht. Gleichzeitig darf Konkurrent Linares nicht gewinnen, zudem müssen entweder Nàstic oder Sabadell (mit ebenfalls 58 Punkten auf Platz vier) verlieren. Falls Atlético Baleares nicht auf die Play-off-Plätze kommt, könnten Köpfe rollen Beim Spiel gegen Sanluqueño ließen sich die Mallorquiner anfangs von den Andalusiern treiben, die diesen Sieg gebraucht hätten, um die Abstiegsplätze zu verlassen. Je länger das Spiel dauerte, umso mehr Chancen erarbeitete sich jedoch Atlético Baleares. Erst zielte Luca Ferrone mit einem Kopfball über das Tor, eine Viertelstunde nach Spielbeginn versuchte es der Stürmer Manel Martínez mit einem Torschuss, der aber auch verfehlte. In der zweiten Halbzeit drehten die Mallorquiner auf, kamen immer wieder zu Möglichkeiten. Die beiden besten hatten Dioni Villalba und Vinícius de Souza, am Ende blieb es aber beim 0:0. Dabei war dieses Ergebnis sogar noch glücklich angesichts der einzigen Torchance Sanluqueños, die Flügelspieler Ferrone jedoch verhinderte. Durch dieses Ergebnis kann sich Atlético das ursprünglich formulierte Saisonziel Aufstieg wahrscheinlich abschminken. Die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" vermutet, dass falls am letzten Spieltag kein Wunder geschieht und die Mallorquiner doch noch in die Play-offs kommen, "Köpfe rollen könnten".