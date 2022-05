Wenn man in dieser Saison Trainer bei Atlético Baleares ist, braucht man sich auf Mallorca keine Wohnung suchen. Ein Hotelzimmer reicht dafür aus. Der Club des deutschen Besitzers Ingo Volckmann hat am Dienstag (24.5.) Eloy Jiménez entlassen, der erst im Februar den Job übernommen hatte. Dessen Vorvorgänger Jordi Roger übernimmt. Es wirkt wie der verzweifelte Versuch, um im letzten Saisonspiel noch die Play-offs zu erreichen.

Atlético Baleares startete mit dem nach eigenen Aussagen größten Etat der Volckmann-Ära gewohnt mit dem Ziel in die Saison, in die zweite Liga aufzusteigen. Nach einem durchaus erfolgreichen Saisonstart kriselte das Team im Winter, teils bedingt durch Corona-Ansteckungen. Trainer Xavi Calm musste gehen, Eloy Jiménez, der zweieinhalb Jahre ohne Job war, erhielt eine Chance.

Atlético Baleares muss auf die Konkurrenz schauen

Diese konnte der 50-Jährige nicht nutzen. Atlético Baleares überzeugte selten und flog nun auch noch von den Play-off-Plätzen um den Aufstieg. Am letzten Spieltag am Samstag (28.5.) muss der Drittligist das Auswärtsspiel gegen San Fernando gewinnen und hoffen, dass gleich zwei Konkurrenten patzen.

Diese Aufgabe haben Volckmann und Sportdirektor Patrick Messow dem Trainer offenbar nicht länger zugetraut. Der Vertrag wurde in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst. "Die sportliche Leitung ist überzeugt davon, dass der Kader stark genug ist, um es in die Play-offs zu schaffen", heißt es in einer Pressemitteilung.

Nächste Saison kommt ein neuer Trainer

Das letzte Spiel soll nun Jordi Roger leiten, der der Vorgänger von Xavi Calm war. Nach seinem Aus als Trainer rückte Roger als Assistent von Messow in die sportliche Leitung auf. "Egal was im letzten Saisonspiel und in möglichen anstehenden Play-offs passiert, wird Roger danach auf seinen vorherigen Posten zurückkehren", so der Club.

In der nächsten Saison wird es dann einen neuen Trainer geben.