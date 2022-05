Die Teilnehmerliste für die Mallorca Championships stehen fest. Wie der Veranstalter E-Motion am Donnerstag (26.5.) bekannt gab, wird Vorjahressieger Daniil Medvedev, derzeit Nummer 2 der Tenniswelt, nach Santa Ponça zurückkehren. Im Vergleich zu 2021 ist das ATP-Event nicht so namhaft besetzt. Rafael Nadal oder Spaniens neuer Star Carlos Alcaraz fehlen im Aufgebot. Der Veranstalter hält sich aber ein Hintertürchen offen. "Die Last-Minute-Einladungen stehen noch aus", heißt es in der Pressemitteilung.

Schon bei einer Pressekonferenz vor zwei Wochen sagte Turnierdirektor Toni Nadal, dass 2021 eine Ausnahme war, als gleich fünf Top-10-Spieler auf dem Rasen in Santa Ponça antraten. Neben Medvedev kam auch der Weltranglistenerste Djokovic. Diesmal sind es "nur" fünf Top-20-Spieler. Zu den bekanntesten Gesichtern zählen neben Medvedev - Veranstalter Edwin Weindorfer hatte sich gegen einen Ausschluss russischer Sportler ausgesprochen - der Pole Hubert Hurkacz und die Skandalnudel Nick Kyrgios. Ob der Australier wirklich kommt, bleibt abzuwarten. Auch im Vorjahr hatte er zugesagt und ist letztlich nicht erschienen. Das passt zum Spieler, der den Rekord an Bußgeldern wegen Fehltritten auf dem Tennisplatz hält. Aus deutscher Sicht sind Daniel Altmaier und Oscar Otte da. Hier die vom Veranstalter erstellte Teilnehmerliste: Altmaier, Daniel GER (53)

Baez, Sebastian ARG (36)

Bautista Agut, Roberto ESP (19)

Bonzi, Benjamin FRA (52)

Carreno Busta, Pablo ESP (18)

Djere, Laslo SRB (56)

Giron, Marcos USA (49)

Griekspoor, Tallon NED (58)

Harris, Lloyd RSA (39)

Hurkacz, Hubert POL (13)

Isner, John USA (26)

Ivashka, Ilya (50)

Karatsev, Aslan (41)

Kecmanovic, Miomir SRB (31)

Medvedev, Daniil (2)

Molcan, Alex SVK (38)

Otte, Oscar GER (59)

Shapovalov, Denis CAN (15)

van de Zandschulp, Botic NED (29) Rafael Nadal und Carlos Alcaraz könnten zu den Spielern gehören, die noch auf den letzten Drücker hinzustoßen. Bei Alcaraz hatte Weindorfer schon betont, dass ein Startplatz für ihn reserviert wird, eine Teilnahme aber auch von seinem engen Terminkalender abhängt. Die Mallorca Championships gelten als Vorbereitungsturnier auf Wimbledon. Das Turnier läuft vom 18. bis 25. Juni auf dem alten Country Club in Santa Ponça. Eintrittskarten gibt es hier zu kaufen.